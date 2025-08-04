Enflasyon verileri açıklandı: Kira artış oranı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan rakamlarla birlikte, ev ve işyerlerine yapılacak kira artış oranı da netleşti. Temmuz ayı itibarıyla kira kontrat süresi dolan kiracılar için uygulanacak zam oranı belli oldu.

Açıklanan verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık enflasyon yüzde 33,52 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte, kira artış oranı da yüzde 41,13 olarak belirlendi.

KİRA SÖZLEŞMESİ YENİLENENLER İÇİN ZAM ORANI NETLEŞTİ

İşyeri ve konut kiralarında temmuz ayında uygulanacak artış oranı yüzde 41,13 oldu. Bu oran, kira sözleşmesi temmuz ayında yenilenen kiracılar için geçerli olacak. Zam oranı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre hesaplanıyor.

Haziran ayına ilişkin enflasyon verilerinin ardından açıklanan tavan kira artış oranı yüzde 43,23 olarak belirlenmişti. Temmuzda açıklanan oranla birlikte kira zamlarında sınırlı bir düşüş gerçekleşmiş oldu.