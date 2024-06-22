Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı TÜFE verileriyle birlikte, ekonomide son durum, kira artış oranları ve memur ve emekli zammı için 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Peki, haziran ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, 6 aylık enflasyon farkını merakla bekleyen yurttaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz 2024 Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak.
MAYIS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.
Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.
Kira zam oranını belirleyen on iki aylık ortalama enflasyon yüzde 62,51 oldu.
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