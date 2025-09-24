Her ay olduğu gibi, 2025 yılı Eylül ayı enflasyon verileri de Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon veri beklentileri hangi yönde?

EYLÜL ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜİK tarafından enflasyon verilerini her ayın 3’ünde saat 10.00’da resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

Bu takvime göre, Eylül 2025 enflasyon oranları 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 10.00’da açıklanacak. Açıklanacak veriler, 2025 yılı üçüncü çeyrek enflasyon görünümü açısından da kritik önem taşıyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından oluşturulan Piyasa Katılımcıları Anketi ile birlikte eylül ayı beklentisi belli oldu.

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,69 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,84 iken, bu anket döneminde yüzde 22,25'e düştü.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,92 iken, bu anket döneminde yüzde 16,78 olarak gerçekleşti.