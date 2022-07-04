Enflasyon verilerinin ardından ilk zam haberi geldi: Yüzde 130 zam bekleniyor
Enflasyon nedeniyle müşterinin talebini erkene çektiğini belirten Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim, katıldığı Bloomberg HT yayınında, "Hazırgiyim ve ayakkabıda kıştan kışa yüzde 120 - 130 artış göreceğiz" dedi.
Sektörde son bir yılda ciddi bir talep artışı yaşandığına dikkat çeken Derimod Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Zaim, bu yılın ilk altı ayında satışların artarak devam ettiğini aktardı.
ENFLASYON TALEP ARTIŞINA SEBEP OLDU
Bloomberg HT yayınına katılan Murat Zaim, söz konusu artışın iki ana nedeni olduğunu belirterek, bu nedenleri enflasyon ve turist girişi olarak sıraladı.
Artan fiyatlar nedeniyle tüketicinin talebini erkene çektiğini dile getiren Murat Zaim, "Enflasyon ile birlikte fiyatlar artıyor ve tüketiciler alımlarını erkene çekiyor yani siz bugün almadığınız bir ürün yarın daha pahalı olacağı için ihtiyaçlarınızı öne çekiyorsunuz. İkinci temel nedeni ise turizm. İlk beş aylık turizm rakamlarına baktığımız zaman 2019 ile hemen hemen aynı turist girişi var ancak harcamalar daha yüksek, bu iki etken tabi ki markaların cirolarını yukarı çekiyor" diye konuştu.
BİN LİRADAN 2 BİN 300 LİRAYA...
Maliyet artışlarının fiyatlara yansıtılmasına ilişkin, ne kadarlık bir fiyat artışı bekliyorsunuz sorusuna Zaim, "Benim sektörde beklentim hazırgiyim ve ayakkabıda biz kıştan kışa yaklaşık ÜFE ile paralel yüzde 120 - yüzde 130 artış göreceğiz, örnek vermem gerekirse bin liralık bir mont seneye muhtemelen 2 bin 300 lira bandında olacaktır" yanıtını verdi.
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