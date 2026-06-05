Enflasyon verilerinin ardından yayımlandı: ING Group'tan TCMB faiz kararı tahmini

ING Group, mayıs ayı enflasyon verilerinin Türkiye’de dezenflasyon sürecine dönüşe işaret etmediğini ve enflasyonla mücadelenin zorlu seyrini koruduğunu açıkladı.

Kurum değerlendirmesinde, petrol fiyatlarındaki belirsizlik ile bu durumun diğer emtia fiyatlarına yansımalarının enflasyon görünümü açısından risk oluşturmaya devam ettiği vurgulandı. Hükümetin akaryakıt üzerindeki vergi ayarlamalarıyla petrol kaynaklı şokların bir kısmını dengelemeye çalışmasına rağmen risklerin sürdüğü belirtildi.

GIDA ENFLASYONU BELİRSİZLİK OLUŞTURUYOR

ING, gıda enflasyonunun da belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini ifade etti. Beklenen tarımsal üretim artışının fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceği, ancak gübre maliyetlerindeki artışın yukarı yönlü risk yarattığı kaydedildi.

FAİZDE DEĞİŞİM BEKLENMİYOR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nin haziran ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında faiz oranlarını mevcut seviyede sabit tutmasının beklendiği bildirildi.

ING, kredi büyümesine getirilen üst sınırlar gibi son dönemde uygulanan makroihtiyati sıkılaştırma adımlarının da bu beklentiyi desteklediğini belirtti.

POLİTİKA FAİZİ SENARYOSU

Bununla birlikte ING Global, gelişmelere bağlı olarak daha temkinli bir politika ihtiyacı doğması halinde, politika faizinin mevcut yüzde 37 seviyesinden fiili fonlama maliyetine yakın yaklaşık yüzde 40 seviyesine yükseltilmesinin gündeme gelebileceğini değerlendirdi.