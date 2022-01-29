Enflasyonda rekor bitmez

29 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

AKP iktidarının uyguladığı yanlış ekonomi politikalarına son dönem eklenen küresel emtia fiyatı artışları ve Covid-19 salgını nedeniyle başlayan zam sağanağı, açıklanan her yeni veriyle yeni bir boyut kazanıyor. “Tüketici”den “yurtiçi üretici”ye, “tarımsal girdi”den “yurtdışı üretici”ye her alanda enflasyon uçuşa geçerken bunun son örneği TÜİK’in dün açıkladığı “Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, Aralık 2021” raporuyla ortaya çıktı.

Buna göre H-ÜFE, 2021 yılı aralık ayında bir önceki aya (aylık) kıyasla yüzde 12.81, 2020 yılı aralık ayına (yıllık) kıyasla yüzde 54.89 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 32.54 artış gösterdi. Yıllık artış Kasım 2021’de yüzde 38.08’di.

BİRÇOK SEKTÖRDE FİYATLAR ARTTI

H-ÜFE’ye aylık bazda bakıldığında ise Aralık 2021’de fiyatlar önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 18.76, konaklama ve yiyecekte yüzde 10.79, bilgi ve iletişimde yüzde 4.83, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 7.12, mesleki, bilimsel ve teknikte yüzde 4.87, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 9.80 arttı.

Ayrıca aylık H-ÜFE ortalamasına göre 20 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi. Azalış gösteren tek alt sektör ise yüzde 10 ile programcılık ve yayıncılık hizmetleri oldu.



