Son dakika | Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Son dakika | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılına ilişkin yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 yılına ilişkin yılın ilk enflasyon raporunu sundu. TCMB, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 11.8'den yüzde 23.2'ye çıkardı.
Yıl sonu enflasyon beklentisine ilişkin konuşan Kavcıoğlu, "Türkiye, OECD ülkeleri arasında net ihracatın, büyümeye en fazla katkı yaptığı ülkeler arasında yer aldı. Tüketici enflasyonu 2021 yılı sonunda yüzde 36.8 olarak gerçekleşti ve yıllık enflasyonda tüm alt gruplarda artış gözlemlendi" ifadelerini kullandı.
ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ
''Yıllık enflasyonda tüm alt gruplarda artış gözlemlendi'' diyen Kavcıoğlu, ''Döviz kuru gelişmeleri enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicilerinden biri oldu. Enflasyondaki yükselişte temel mal, gıda ve enerji grupları öne çıktı'' dedi.
''DÖVİZ KURLARI EN ÖNEMLİ BELİRLEYİCİ''
Kavcıoğlu, ''Çıktı açığı göstergeleri yılın son çeyreğinde potansiyelin üzerinde bir ekonomik aktiviteye işaret ediyor. Büyümenin daha dengeli bir kompozisyonda gerçekleştiğini değerlendiriyoruz. Döviz kurlarına endeksli fiyatlama davranışları enflasyondaki yükselişin en önemli belirleyicisi oldu'' ifadelerine yer verdi.
ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 40-60 BANDINDA
Enflasyon, TL'deki sert değer kaybının birikimli ve anlık etkilerini belirgin şekilde yansıtarak 19 yılın en yüksek seviyesi olan yıllık yüzde 36.08'e çıktı. Piyasa beklentileri enflasyonda olası bir düşüşün ancak yılın ikinci yarısında başlayabileceğini, ondan önce ise enflasyonun yüzde 40-60 bandına yükseleceği şeklinde.
TL'DE YÜZDE 44 DEĞER KAYBI
Son yıllarda TCMB ve ekonomi yönetiminde sık sık değişikliğe gidilmesi, Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracat ile cari dengede fazla verilmesini öngören ekonomik planının yarattığı endişeler sebebiyle TL geçen yıl dolar karşısında yüzde 44 değer kaybetti.
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