Enflasyonla birlikte artan fiyatlar apartman aidatlarına yansıdı
Yurttaşın sırtına bir de yüksek aidat ücretleri bindi. Site yöneticileri, aidat artışlarını asgari ücrete, doğalgaza ve elektriğe gelen zamlarla savundu.
Enflasyonla birlikte iğneden ipliğe artan fiyatlar şimdi de apartman aidatlarına yansıdı. Elektrikten doğalgaza faturaların altında ezilen yurttaşın sırtına bir de yüksek aidat ücretleri bindi. Sitelerde yaşayan yurttaş, hem siteye hem de apartmana ayrı ayrı aidat ödüyor. İç ve dış mekân aydınlatmaları, asansörler zamlı elektrik tarifesiyle çalışıyor. Merkezi ısıtma sistemleri zamlanan doğalgazı kullanıyor. Toplu alanların temizliğinde kullanılan malzemeden özel güvenlik görevlisi, apartman görevlisi, teknik personel ve bahçıvan gibi hizmet verenleri istihdam eden sitelerde yüzde 100’ü bulan aidat artışları var. Örneğin Konya’daki bir sitenin aidatı 400 liradan 500 liraya çıktı. İstanbul Ataşehir’de 450 lira olan site aidatı 700 liraya yükseldi, başkentte 590 lira olan apartmanın aidatı 750 lira oldu.
"KARA KARA DÜŞÜNÜYORUZ"
Site yöneticileri aidat artışlarını “Asgari ücrete yüzde 50’nin üzerinde zam geldi. Çalışanlara buna göre ücret vermek zorundayız. Doğalgaz ve elektrik de zamlandı. Başka türlü doğalgaz ve elektrik faturasını ödeyemeyiz. Sitede görevli çalıştıramayız” sözleriyle savunurken site ve apartmanlarda oturan çalışan ve emekliler ise ücretlere gelen zamların faturalara yetişemediğinden yakınıyor.
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