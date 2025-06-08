Enflasyonla maaşlar buhar oldu: Alım gücü dibe vurdu!

Yılın ilk beş ayında yaşanan enflasyon, işçi, memur ve emeklilerin alım gücünü önemli ölçüde azalttı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yüzde 15,09’luk enflasyon oranına göre 22.104 TL maaş alan asgari ücretlinin kaybı 3.336 TL’ye ulaştı.

Asgari ücretlinin alım gücü bu kayıpla birlikte 18.766 TL seviyesine düştü. En düşük aylık gelir olan 14.469 TL ile geçinen bir emeklinin alım gücü ise 2.184 TL azalarak 12.284 TL’ye geriledi.

En düşük memur emeklisi maaşı olan 19.616 TL’nin alım gücü, yılın ilk beş ayında yaşanan enflasyon nedeniyle 2.962 TL azaldı ve mayıs itibarıyla 16.654 TL’ye geriledi. Aile yardımıyla birlikte 43.698 TL olarak hesaplanan en düşük memur maaşında ise beş aylık enflasyon kaynaklı kayıp 6.595 TL’yi buldu.

MEMURDA KAYIP DERİNLEŞİYOR

Yaklaşık 4 milyon kamu görevlisini ilgilendiren ortalama memur maaşı 51 bin TL düzeyinde. Bu maaş üzerinden yapılan hesaplamalara göre, memurların mayıs ayı itibarıyla yaşadığı toplam kayıp 7.701 TL’ye yükseldi. Ayrıca, TÜİK ile bağımsız enflasyon araştırma kurumu ENAG’ın enflasyon verileri arasında yaklaşık iki kat fark bulunuyor.

Bu fark, enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatın resmi rakamların ötesine geçtiğini gösteriyor. Ocak ayında asgari ücrete yüzde 30 oranında zam yapılmış, memur ve memur emeklileri yüzde 11,55, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 15,75 zam almıştı.

Emekli ve memurlar, temmuz ayında yapılacak zammın belirlenmesi için haziran ayı enflasyon verisini bekliyor. Haziran enflasyonu mayıs ayındaki gibi yüzde 1,5-1,6 aralığında gelirse, 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,5 ila 17 arasında kalacak.

ASGARİ ÜCRETLİNİN GERÇEK KAYBI 11 BİN TL’Yİ AŞTI

Nefes'ten Ali Öztürk'ün haberine göre, yıl başından bu yana 22.104 TL maaşla çalışan bir asgari ücretlinin toplam geliri 110.520 TL oldu. Ancak ilk beş ayda sırayla 1.111 TL, 1.638 TL, 2.223 TL, 2.955 TL ve 3.337 TL olmak üzere toplamda 11.267 TL’lik bir kayıp yaşandı.

Benzer şekilde, 43.698 TL maaş alan bir memur enflasyon karşısında 22.270 TL gelir kaybı yaşadı. 14.469 TL’lik taban aylıkla geçinen emeklilerin kaybı ise toplamda 7.374 TL’ye ulaştı.