Enflasyonun düşeceğine inananlar azaldı: Yurttaşın beklentisi belli oldu!

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından yayımlanan 2026 Mart ayı “Hanehalkı Enflasyon Beklentileri” araştırması, enflasyon beklentilerinde sınırlı bir düşüşe işaret etti. Buna karşın, enflasyonun gerileyeceğini öngörenlerin oranında dikkat çeken bir azalma görüldü.

ORTALAMA BEKLENTİ GERİLEDİ

Araştırma sonuçlarına göre, bir yıl sonrası için ortalama enflasyon beklentisi mart ayında yüzde 49,8 olarak ölçüldü. Bu oran, şubat ayına göre 1 puanlık düşüş anlamına geliyor. Ancak önümüzdeki bir yıl içinde enflasyonun mevcut seviyenin altına ineceğini düşünenlerin oranı 4,7 puan azalarak yüzde 29,7’ye geriledi.

Katılımcıların en büyük bölümü enflasyonun yüzde 21 ile 40 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. Bu gruptakilerin oranı yüzde 34 olurken, yüzde 41-60 aralığında beklenti belirtenlerin oranı yüzde 30,7 olarak kaydedildi.

KADINLARDA BEKLENTİ DAHA YÜKSEK

Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde, kadınların enflasyon beklentisinin erkeklere kıyasla daha yüksek olduğu görüldü. Mart ayında ortalama beklenti erkeklerde yüzde 48, kadınlarda ise yüzde 52,5 seviyesinde ölçüldü. Her iki grupta da bir önceki aya göre düşüş yaşandı.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE DAĞILIM

Yaş gruplarına göre en düşük enflasyon beklentisi yüzde 46,8 ile 18-24 yaş grubunda kaydedildi. En yüksek beklenti ise yüzde 54,3 ile 65 yaş ve üzeri grupta ölçüldü. 55-64 yaş grubunda beklenti yüzde 52,7 olurken, diğer yaş gruplarında beklentiler yüzde 47 ile 48 aralığında gerçekleşti.

MESLEK GRUPLARINA GÖRE BEKLENTİLER

İş durumuna göre yapılan değerlendirmede, en yüksek enflasyon beklentisi yüzde 58,9 ile öğrencilerde görüldü. En düşük beklenti ise yüzde 44,4 ile maaşlı devlet çalışanlarında ölçüldü. Kendi hesabına çalışanlar ve işverenlerde beklenti yüzde 44,9, özel sektör çalışanlarında ise yüzde 47,7 olarak kaydedildi.

İşsiz ancak iş aramayanlarda beklenti yüzde 53,6 olurken, emekli veya çalışmayanlarda yüzde 52,2 seviyesinde gerçekleşti. Günlük veya yevmiyeli çalışanlarda ise beklenti yüzde 51,1 olarak ölçüldü.

ARAŞTIRMANIN KAPSAMI

Araştırma, 2-6 Mart 2026 tarihleri arasında bilgisayar destekli telefon görüşmeleri yöntemiyle gerçekleştirildi. Katılımcılara “Sizce enflasyon 1 yıl sonra yüzde kaç olacak?” sorusu yöneltildi ve bu soruya yanıt veren 973 kişinin verileri analiz edildi.