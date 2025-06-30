Enflasyonun hamburgere dudak uçuklatan yansıması: Hamburgere 4 yılda yüzde 709 zam geldi!

İktidar her ne kadar ekonomide bir sorun olmadığını düşünerek akaryakıt hesabıyla ekonomi politikalarını aklamaya çalışsa da, yurttaş ekonomideki krizin ağırlığını omuzlarında hissetmeye devam ediyor.

Enflasyonun bir örneği de gençlerin sıklıkla tercih ettiği yemek çeşidi olan hamburgerde görüldü. El yapımı hamburger satan bir restorantın et hamburger ve patates kızartması içeren menüsü, 2021’de 53 liraya satılıyordu. Aynı menünün güncel şartlarda satın alınması için 429 lira ödenmesi gerekiyor. Artan maliyetler ve masraflarla birlikte restorantın sattığı üründeki fiyat değişimi, yaklaşık olarak yüzde 709 olarak hesaplandı.

İktidar her ne kadar ekonomide bir sorun olmadığını düşünerek akaryakıt hesabıyla ekonomi politikalarını aklamaya çalışsa da yurttaş ekonomideki krizin ağırlığını omuzlarında hissetmeye devam ediyor. Faturaları şişen, harcamaları artan, enflasyondan kaynaklı temel gıdalarını bile karşılamakta zorlanan yurttaşların yükü artarken maaşı yerinde sayıyor.

Söz konusu enflasyonun bir yansıması da gençlerin sıklıkla tercih ettiği yemek çeşidi olan hamburgerde görüldü. Bir yemek sipariş uygulaması aracılığıyla ünlü zincir hamburger restorantında satılan tavuk etli hamburger, içecek ve en büyük boy patates kızartması içerikli menünün fiyatının 2022 yılında 50 lira olduğu; aynı menünün, 29 Haziran 2025’te aynı seçeneklerle sipariş edildiğinde 290 liraya denk geldiği görüldü. 3 yılda fiyatı yüzde 480 artış gösteren hamburger menüsünün yanı sıra, el yapımı hamburger üreten restorantlarda da durum çok farklı değil. El yapımı hamburger satan bir restorantın et hamburger ve patates kızartması içeren menüsü, 2021’de 53 liraya satılıyordu.

Aynı menünün güncel şartlarda satın alınması için 429 lira ödenmesi gerekiyor. Söz konusu menünün artış oranı ise dudak uçuklatacak cinsten. Artan girdi maliyetleri ve kira masraflarıyla birlikte restorantın sattığı üründeki fiyat değişimi, yaklaşık yüzde 709 olarak hesaplandı.

ERDOĞAN, EKONOMİYİ ‘MAZOT HESABIYLA’ SAVUNMUŞTU

Yurttaşlar ekonomik olarak darboğaza girip temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sürekli olarak ekonominin düzeleceğinin sözünü veriyor. Günden güne artan yaşam pahalılığı karşısında asgari ücrette ara zam isteyen yurttaşlar da her gün evine eli boş dönmeye devam ediyor. TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti’nin verdiği asgari ücretin yaygın bir ücret olduğu düşünülerek güncellenmesi, konunun tüm boyutlarıyla araştırılarak sorunların çözümüne yönelik alınabilecek tedbirlerin ve yapılabilecek düzenlemelerin belirlenmesi amacıyla verdiği araştırma önergesi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bir türlü düzelmeyen ekonomiyi çeşitli argümanlarla savunmaya devam ediyor. Erdoğan geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmasında “Bugün asgari ücretle tam 445 litre mazot alınabiliyor. Asgari ücret alan bir vatandaşımız arabasının deposunu ayda 10 kez doldurabiliyor. Aynı oranlar dolar bazında yapılacak karşılaştırmada da geçerlidir. Her alanda olduğu gibi asgari ücretin alım gücünde de 2002'ye kıyasla ciddi bir iyileşme söz konusu” savunmasını yapmış, ekonomideki kötü gidişatın da farkında olduklarını söylemişti.