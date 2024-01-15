Engelli aylığı ne kadar oldu? Evde bakım yardımı ne kadar? 2024 yaşlı ve engelli maaşına ne kadar zam geldi? Zamlı engelli aylıkları ne zaman ödenecek?

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:28

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:28

Engelli aylığı alan yurttaşlar yapılan zam sonrası yaşlı ve engelli maaşlarını ne kadar olduğunu merak ediyor. Beklenen açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı açıklamada, ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında sosyal hizmet modelleri kapsamındaki ücretlerde düzenlemeye gidildiğini, yeni hizmet modelleri ve alanları geliştirmeye, ortaya çıkacak yeni zorluklara ve risklere çözümler üretmeye devam edeceklerini belirtti.

2024 YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 2 bin 348 liradan 3 bin 504 liraya üzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşlarımızın aylıklarını 1874 liradan 2 bin 797 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşlarımızın aylıklarını da 2 bin 811 liradan 4 bin 196 liraya çıkartıyoruz

"Aylık ortalama 560 bin engelli vatandaşımıza Evde Bakım Yardımı yapıyoruz. Bu yılın ocak-temmuz dönemi için Evde Bakım Yardımı'nı 5 bin 97 liradan 7 bin 608 liraya çıkardık.

SED'e yönelik ekonomik destek tutarlarında da düzenlemeye gidildiğini bildiren Göktaş, "SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarını ortalama 3 bin 571 liradan 5 bin 330 liraya yükselttik. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalamasını da 5 bin 705 liradan 8 bin 895 liraya çıkartıyoruz." ifadelerini kullandı.

ZAMLI ENGELLİ AYLIKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım programlarının aylık ödemelerinde yüzde 50’ye yakın artış yapıldığını belirterek, ödemelerin şubat ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacağını bildirdi.



