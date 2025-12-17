EPDK'den elektrikte yeni dönem kararı: Faturalara zam sinyali mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik dağıtım şirketlerinin 2026-2030 dönemine yönelik gelir ve tarife hesaplamalarında esas alınacak temel mali parametreleri netleştirdi.

EPDK’nin kararına göre, 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030 tarihleri arasındaki uygulama döneminde elektrik dağıtım şirketleri için geçerli olacak reel makul getiri oranı, vergi öncesi yüzde 14,46 olarak belirlendi. Söz konusu oran, dağıtım şirketlerinin bu dönemde yapacağı gelir ve tarife hesaplamalarının temelini oluşturacak.

İTFA SÜRESİ 10 YIL OLARAK BELİRLENDİ

Kurul kararında, hesaplamalarda yüzde 25 olarak dikkate alınan Kurumlar Vergisi oranında bir değişiklik yapılması durumunda, reel makul getiri oranının yeniden düzenleneceği hüküm altına alındı. Öte yandan, elektrik dağıtım yatırımlarının itfa süresi 10 yıl olarak tespit edildi.

Bu düzenleme, konut ve sanayi abonelerine uygulanan elektrik tarifelerinde doğrudan bir zam anlamına gelmiyor. Dağıtım şirketlerinin gelir tavanını belirleyen reel makul getiri oranı, ilerleyen dönemde açıklanacak elektrik tarifeleri açısından önemli teknik göstergelerden biri olarak öne çıkıyor.

Elektrik fiyatlarına yansıyabilecek olası değişikliklerin; dağıtım, iletim ve üretim maliyetleri ile enflasyon, yatırım harcamaları ve kayıp-kaçak hedefleri gibi unsurların birlikte değerlendirilmesi sonucunda, EPDK tarafından belirlenecek nihai tarife kararlarıyla netleşmesi bekleniyor.