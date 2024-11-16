EPDK, son kaynak tedarik tarifesi tebliğinde değişikliğe gitti

Yayınlanma: 16.11.2024 - 10:51

Güncelleme: 16.11.2024 - 11:07

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde değişiklik yapılmasına ilişkin yeni tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tebliğin 6. maddesinin üçüncü ve altıncı fıkralarında yapılan değişiklik kapsamında, yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış tek zamanlı perakende satış tarifesinden düşük olamayacak. Kademeli tarifenin uygulanmakta olduğu tüketici gruplarında ise bu kıyaslama için yüksek kademeli tarife esas alınacak. 1 Ocak 2025’ten geçerli limitler konut aboneleri için de yıllık 5 bin kilovatsaat olarak belirlendi. Bu limiti geçen tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu durumun faturalarda limiti aşanların iki katı tutar ödemesine yol açacak bir düzenleme olabileceği aktarıldı.

Tebliğde yapılan bir başka düzenlemeyle, tüketicilere yapılacak bilgilendirme yöntemleri de güncellendi. Daha önce "kısa mesaj ve/veya elektronik posta gönderilmesi suretiyle" ifadesi kullanılırken, bu yöntemler yerine artık "kalıcı veri saklayıcısıyla veya yazılı" bildirim yapılması zorunlu hale getirildi. Ayrıca, ilgili maddede yapılan bir diğer değişiklikle, bildirimlerin 15 gün içinde kalıcı veri saklayıcı veya yazılı şekilde yapılacağı belirtildi.

İBADETHANELER VE AFAD MUAF

Camiler, cemevleri, ibadethaneler, dernekler, AFAD, geçici barınma merkezleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler düzenlemeden muaf tutulacak.

Sayısı 40 milyon civarında olan mesken aboneleri arasında yüksek olan yaklaşık 1.2 milyon abone var. Bu durumda abonelerin yüzde 3'ünün yeni düzenlemeden etkilenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Tebliğin 5. fıkrasına eklenen yeni hükümle, son kaynak tedarikini etkileyen tüketici veya tüketici grubu değişikliklerinde lisans sahibi şirketlere gerekli bilgi ve belgeleri talep etme yetkisi verildi.

Tebliğin 1. maddesi 1 Ocak 2025 tarihinde, diğer maddeleri ise Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.