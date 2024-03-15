EPDK'den 191 milyon TL ceza

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:38

Güncelleme: 15.03.2024 - 12:38

EPDK, depolamalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla önlisans başvurusu alınmasına ilişkin süreçte iki dağıtım şirketinin bağlantı görüşlerini oluştururken mevzuata aykırı davrandığını tespit etti.

EPDK tarafından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman Kahramanmaraş (Akedaş) Elektrik Dağıtım Şirketi’nin depolamalı önlisans başvuruları için dağıtım hattı kapasitesinin uygun olmaması gerekçesiyle olumsuz görüş oluşturmasına rağmen eşzamanlı olarak lisanssız projeler için kapasite tahsisi yaptığı belirlendi. Akedaş tarafından yapılan bu işlem için şirkete 173 Milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi’nin (UEDAŞ) de; başvurular hakkında bağlantı görüşleri oluştururken trafo merkezlerinde kapasite olmasına rağmen daha önce bildirilen başvurulara olumsuz, daha sonra bildirilenlere olumlu bağlantı görüşü oluşturduğu tespit edildi. UEDAŞ tarafından yapılan mevzuata aykırı bu işlem için Şirkete Elektrik Piyasası Kanunu’nun 16 ncı maddesi uyarınca 18 Milyon Türk Lirası tutarında idari para cezası yaptırımı uygulandı.

Ayrıca iki şirketin uygulamaları sonucu hak kaybına uğrayan başvuru sahiplerine ilişkin gerekli düzeltmeler de yapıldı.

Konuyu değerlendiren EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bu cezanın dağıtım şirketleri için önemli bir ders niteliği taşıması gerektiğini belirterek, “EPDK olarak ‘daha fazla yerli ve yenilenebilir enerji için, daha fazla yatırım için’ üzerimize düşeni hızla yerine getirirken, dağıtım şirketlerinin ağır davranma, farklı hesapların içine girme lüksü olamaz. Bu süreçte sorumluluğunu yerine getirmeyen, düzenle