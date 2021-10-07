Erdal Sağlam yazdı: Erdoğan'ı ikna etmeye çalışacaklar

07 Ekim 2021 Perşembe, 10:54

Gazetemiz yazarı Erdal Sağlam, "Büyükler hapşırdıkça ekonomimiz hasta kalacak" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Sağlam bugünkü yazısında, küresel piyasalarda doların değer kazanmasının ardında Türk Lirası'nda yaşanan düşüşe dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimine ara vermek istediğini söyleyen Sağlam, "Merkez Bankası yönetiminin asıl karar alıcı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ikna etmesi gerekecek." dedi.

Sağlam'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Şahsen Merkez Bankası’nın son günlerde küresel ekonomi ve iç piyasalarda yaşananların ardından, en azından ekimde, 'faiz indirimine ara vermek isteyeceğini' tahmin ediyorum. Ancak Merkez Bankası’nın istemesi tabii ki yeterli olamayacak. Bu nedenle Merkez Bankası yönetiminin asıl karar alıcı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ikna etmesi gerekecek.

Böyle bir yola gidecekler mi, ikna etmek istedikleri takdirde Cumhurbaşkanı izin verecek mi, tabii ki bilmiyoruz. Bugün Merkez Bankası yetkililerinin top çevirdiklerini görürsek, yani faiz indirimine ara verilecek mesajları vermezlerse, belli ki konuyu Cumhurbaşkanı’na henüz sormadılar demektir. Belki de piyasa hareketleri toplantıya kadar sertleşirse, o zaman Cumhurbaşkanı’na gidip ara vermek konusunda iknaya çalışacaklardır.

Aksi takdirde Türkiye ekonomisinin hastalığı, iyice ağırlaşana kadar, devam edecek demektir. Çünkü küresel finans iklimi belli ki bundan sonra bizim gibi gelişmekte olan ülkeler aleyhine gelişecek. Dün, ABD hizmet sektörünün ana göstergelerinden olan ISM Hizmet Endeksi’nin beklentilerin üzerinde bir yükseliş kaydetmesi, Fed’in varlık alımı azaltma takvimine sadık kalacağına dair beklentileri artırdığı, bunun da 10 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizinin yükselmesine neden olduğu görüldü ve TL değer kaybetti. Yarın başka bir gelişme olacak, TL yine değer kaybedecek...

Bu gelişmeler yaşandığında tüm gelişmekte olan ülke para birimleri değer kaybediyor ama TL genellikle en fazla değer kaybeden para birimlerinden oluyor. Gelen fırtınaya hazırlık amacıyla gelişmekte olan ülkeler faiz artırımlarına başladılar. Daha dün Yeni Zelanda, yedi yıl aradan sonra faiz artırdı. Türkiye bu dönemde faiz indirmeye kalkışınca, en kırılgan ülke oluyor.

Morgan Stanley, yayımladığı bir araştırma raporunda Polonya, Güney Afrika ve Türkiye’nin S&P 500’de yaşanabilecek bir düzeltmeden en fazla etkilenecek ülkeler arasında bulunduğunu söyledi.

Dünya Bankası ise dün Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 5’ten yüzde 8.5’e çıkarırken enflasyon tahminini de yüzde 15.5’ten 17.7’ye yükseltti. 2022 için büyüme tahminini yüzde 4.5’ten yüzde 3’e düşüren kurum, 2023 tahminini de yüzde 4.5’ten yüzde 4’e düşürdü.

Dünya Bankası büyüme ivmesinin 2021’in ikinci yarısında yavaşlamasına rağmen 2021’deki büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirtti.

Turizm ve ihracattaki toparlanmayla beraber cari açığın 2021’de milli gelirin yüzde 3’üne gerileyeceğini belirten Dünya Bankası, yaptıkları simülasyona göre “Türkiye’de 2020 yılında 2019’a göre 1.6 milyon daha fazla yoksul insan bulunduğunu” belirtti. Banka, bu seviyenin son sekiz yılın zirvesi olduğunu söyledi.

Güçlü ekonomik toparlanmanın 2021’de yoksulluk oranını azaltması bekleniyor.

Görüldüğü gibi; erken faiz indirimlerinin altında yatan aşırı büyüme hırsı nedeniyle Türkiye büyüyor ama hesapsız ve dengesiz büyüdüğü için yoksul insan sayısı da artmaya devam ediyor.

Hep aynı noktaya geliyoruz; sürdürülebilir, sağlıklı büyüme hırsla değil, bilimsel ekonomi politikalarıyla sağlanabilir."