Erdemir Grubu'nun ham çelik üretimi 4,1 milyon ton oldu
Erdemir Grubu'nun 6 aylık ham çelik üretimi yüzde 8,7 düşüşle 4,1 milyon ton oldu. Grup, 527 bin ton yassı ürün ve 36 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 563 bin ton nihai mamul ihraç etti.
Erdemir Grubu'nun 2022 yılı altı aylık dönemde ham çelik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8,7 düşüşle toplamda 4 milyon 109 bin ton olarak gerçekleşti.
Erdemir'in faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, Bu dönemde Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 1 milyon 497 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 düşüş gösterirken, İskenderun tesislerinde ham çelik üretimi 2 milyon 612 bin tonla yüzde 7,1 düşüş gösterdi.
Grup’un 2022 yılı altı aylık dönemde toplam yassı ürün satışları 3,5 milyon ton seviyesine ulaştı. Yurt içi yassı ürün satışları 3 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarına göre yüzde 3 azaldı. Uzun ürün satışları yüzde 21 artarak 459 bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 423 bin ton gerçekleşti.
Grup, 527 bin ton yassı ürün ve 36 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 563 bin ton nihai mamul ihraç etti. Bu miktar toplam satışların yüzde 14’ünü oluşturdu. Yassı ürünlerde 34, uzun ürünlerde ise 7 ülkeye ihracat yapıldı.
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