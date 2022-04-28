Erdemir’den 2022’nin 1. çeyreğinde 5,6 milyar TL’lik net kâr

28 Nisan 2022 Perşembe, 09:49

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş., 2022 yılına ait konsolide bilançosunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Erdemir 2022 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde 5 milyar 626 milyon TL net dönem kârı elde etti. Şirket geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 617 milyon TL’lik kâr açıklamıştı.

Erdemir 2022 yılının ilk çeyreğinde çeyreklik bazda hasılatını yüzde 16 oranında artırarak 29 milyar 204 milyon TL’ye çıkardı. Şirketin hasılatı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katına çıktı. FAVÖK tarafında ilk 3 ayda 9 milyar 634 milyon TL’ye ulaşan şirket, 2021 yılının ilk 3 ayında 3 milyar 871 milyon TL’lik bir rakam elde etmişti. Rasyolar noktasında ise; geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 25 olan ana ortaklık net kâr marjı yüzde 19,3’e, FAVÖK marjı ise yüzde 37’den yüzde 33’e geriledi.

Grup 2021 yılında 9 milyon ton ham çelik üretimi gerçekleştirmişti. 2022 yılının ilk üç aylık döneminde ise Ereğli tesislerinde ham çelik üretimi 654 bin tonla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 düşüş gösterdi. Böylece grup 2022 yılı ilk üç ayında Türkiye ham çelik üretiminin yüzde 21’ini gerçekleştirdi. Hem sıvı hem ham çelikte kapasite kullanım oranları grupta geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 97 iken, bu çeyrek sırasıyla yüzde 84 ve 83’e geriledi.

Üretim miktarlarında 2022 yılının ilk üç ayında; yassı mamul üretimi geçen yıla paralel 1,8 milyon ton ve demir ve manyezit üretimi 603 bin ton oldu. Uzun mamül tarafında üretim geçen yılın ilk çeyreğinde 208 bin ton iken, bu yıl 275 bin tona çıktı.

Grubun 2022 yılı üç aylık dönemde toplam yassı ürün satışları 1,7 milyon ton seviyesine ulaştı. Yurt içi yassı ürün satışları 1,4 milyon ton ile bir önceki yılın satışlarına göre yüzde 11 azaldı. Uzun ürün satışları yüzde 26 artarak 258 bin ton, yurt içi uzun ürün satışları ise bir önceki yıla göre yüzde 16 artarak 224 bin ton gerçekleşti. Grup, 292 bin ton yassı ürün ve 34 bin ton uzun ürün olmak üzere toplamda 326 bin ton nihai mamul ihraç etti. Bu miktar toplam satışların yüzde 16’sını oluşturdu. Yassı ürünlerde 30, uzun ürünlerde ise 6 ülkeye ihracat yapıldı.