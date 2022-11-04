Erdemir'den 550 milyon dolarlık yatırım kararı

04 Kasım 2022 Cuma, 09:17

Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir) tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin bağlı ortaklıklarından Erdemir Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Ermaden) adına ruhsatlı Bingöl-Avnik demir madeni sahasında yapılan sondaj çalışmaları sonucunda yoğun cevherleşme tespit edildi. Buradan hareketle şirket peletleme tesisi kurulmasına karar verdi.

Toplam demir cevheri rezervi yaklaşık 250-300 milyon ton olan bu yatırımın yaklaşık maliyetinin 550 milyon dolar olduğu duyuruldu.

Açıklamaya göre yıllık 3 milyon ton pelet üretim kapasiteli tesiste demir cevheri rezervi kapsamında 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedeflenmektedir.

YATIRIMIN TAMAMLANMASIYLA 200-250 MİLYON DOLARLIK KÂR ARTIŞI BEKLENİYOR

Yatırımın tamamlanması ile birlikte, ön fizibilite değerlendirmelerine göre cari fiyatlarla faaliyetlerden elde edilecek kâr artışının yıllık yaklaşık 200-250 milyon doları olmasının beklendiği ifade edildi.

Şirketin önemli hammaddelerinden biri olan pelette kendine yetebilirlik oranının yüzde 25-30 bandından yüzde 80-85'e, toplam demirli hammaddede ise kendine yetebilirlik oranının yüzde 15-20 bandından yüzde 40-45 bandına çıkması öngörüldü.