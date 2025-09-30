Erdoğan'ın 500 bin konut projesine sert yanıt: 'Vatandaşın üç kuruş birikimine göz diktiniz'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından 500 bin konut inşa edileceğini açıklayan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın videosunu paylaştı. Kurum paylaşımda

''Yüzyılın Konut Projesi geliyor. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan: Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz'' ifadelerini kullandı.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Gökan Zeybek, Kurum'un paylaşımını alıntılayarak cevap verdi.

''Andersen'den masallar... yersen!'' ifadelerini kullanan Zeybek ''Neden masal açıklıyorum'' diyerek projeyi titizlikle takip edeceklerini açıkladı.

CHP Milletvekili Gökan Zeybek'in paylaşımının tamamı şöyle:

''ANDERSEN’DEN MASALLAR… YERSEN❗

Neden MASAL aşağıda açıklıyorum👇

81 ilde 500 bin kiralık konut vaadi… Tamam, güzel.

Peki teslim edilmeyen projeler ne olacak⁉️

MAKETLERLE kandırıp yıllarca oyaladığınız projelerin akıbeti ne olacak⁉️

45 gün önce başlayan DamlaKent projesi de 'YATIRIM MÜJDESİ' diye pazarlandı.

Hisseleri %21,45’in üzerinde değer kaybetti.

Vatandaş ev alamadı, 'hisseyle yatırımını koru' dediniz, o da battı.

Bugün halka arz fiyatından giderek uzaklaşan hisse, yatırımcının zararını katladı.

Bunun hesabını verdiniz mi? HAYIR

VATANDAŞIN ÜÇ KURUŞ BİRİKİMİNE GÖZ DİKTİNİZ❗

Bir başka örnek: İLK EVİM ARSA mağdurları.

Üç yıl önce umut sattınız.

Ne oldu o arsalar⁉️

VATANDAŞ HALA TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYOR.

Size kolaylık sağlayayım:

👉 Mağdurlara

@ilkEvimArsa

adresinden ulaşabilirsiniz.

Deprem konutlarını bir yıl içinde tamamlayacağız dediniz depremin üzerinden 31 ay geçti hala %38’i geçemediniz diğer deprem mağdurlarının sorunu ne zaman çözülecek bilen yok. MEÇHUL❗

AK Parti’nin 'HEMEN TESLİM' dediği her vaat için formül şudur:

🔴Söylenen tarihi 2 ile çarp,

🔴Bekleme süresini 3’le uzat,

🔴Sonunda yıllarca bekle.

BİR UMUT…

Uyarıyorum:

- Denetim ve bağımsız inceleme mutlaka olmalı.

- Tasarımın geleneksel ve yerel unsurları dikkate alarak yapılmasına özen gösterilmeli.

- Tedarik zinciri, maliyet artışları ve sözleşme uyumu düzenli raporlanmalı.

- Denetim raporları halka açık ve kolay erişilebilir olmalı.

- Belediyeler, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları karar sürecine mutlaka dahil edilmeli.

Çünkü bu işler 'AKLIMA GELDİ, HADİ YAPALIM' mantığıyla olmaz.

Aksi takdirde yine çuvallarsınız.

81 ile 500.000 kiralık konut projesini titizlikle takip edeceğiz❗''