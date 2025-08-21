Erdoğan’ın ‘şube açın’ dediği market zinciri borç batağında: Hükümetin yeni projesi 'Cumhur Reyonu'

Tarım Kredi marketleriyle çiftçiden ucuza gelen ürünleri uygun fiyatla satmayı hedefleyen iktidarın planı beklenen sonucu vermedi.

TARIM KREDİ’NİN BORÇ YÜKÜ ARTIYOR

Gıda enflasyonunu kontrol altına almak amacıyla kurulan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘şube açın’ talimatıyla destek verdiği Tarım Kredi Kooperatifleri Marketleri’nde maliyetler artarken, zararlar görünür hâle geldi. Erdoğan daha önce zincir market sayısının artırılmasını istemişti; ancak mağaza sayısı artsa da Tarım Kredi’nin finansal yükü büyümeye devam ediyor.

Tarım Kredi’nin kısa vadeli borçlarının 16,5 milyar liraya ulaştığı belirtiliyor; 29 milyarlık satışa karşı 24,5 milyar lira maliyet oluştuğu ortaya çıktı. Kurumun zararı ve vergi borcunu kapatmak için 4,2 milyar liraya ihtiyaç bulunuyor.

CUMHUR REYONU İLE YENİ HAMLE

Tarım Kredi ile istediğini elde edemeyen iktidar, “Cumhur Reyonu” adıyla yeni bir planı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İktidara yakın Yeni Şafak’tan alınan habere göre sayıları 55 bini bulan zincir marketlerde her marketin yüzde 10-15’lik bölümüne Cumhur Reyonu köşesi açılacak. Ürünler doğrudan devlet tarafından sağlanacak, marketler devlet depolarından alacak ve aracı zincir ortadan kalkacak. Ayrıca fiyatlar sabit olacak.

HEDEF GIDA ENFLASYONUNU DÜŞÜRMEK

Proje kapsamında market köşeleri, pazar esnafı ve yemek fabrikalarının devlet depolarından ürün alması planlanıyor. Zincir marketlerin ülke çapında yaygın şube ağı sayesinde yurttaşların en çok tükettiği un, şeker, yağ, bakliyat ve temel sebze-meyve gibi 100-150 temel üründe fiyat istikrarı sağlanabilecek.

Modelin hayata geçmesiyle, enflasyon sepetindeki gıda grubunda fiyat artışlarının dizginlenmesi hedefleniyor.