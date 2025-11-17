Erdoğan örtülü ödenekte rekor kırdı: Gizli harcama bir yılda beş kat arttı!

Cumhurbaşkanlığı'nın gizli hizmet giderleri (eski adıyla örtülü ödenek harcaması), 2025 yılı Ekim ayında 3,7 milyar TL ile aylık bazda rekor kırdı. Geçen yıl aynı ayda bu rakam 755,3 milyon TL seviyesindeydi. Bir yılda rakam beşe katlanmış oldu.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTE DEV ARTIŞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı merkezi bütçe istatistiklerine göre, “gizli hizmet giderleri” olarak adlandırılan örtülü harcama, 2025 yılının Ocak-ekim döneminde 12,5 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde 9,1 milyar TL olan örtülü harcama, yıllık bazda yüzde 37 artış gösterdi.

ÖRTÜLÜ ÖDENEK NEDİR?

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. maddesinde örtülü ödenek şöyle tanımlanıyor:

Örtülü ödenek; kapalı istihbarat ve kapalı savunma hizmetleri, Devletin millî güvenliği ve yüksek menfaatleri ile Devlet itibarının gerekleri, siyasi, sosyal ve kültürel amaçlar ve olağanüstü hizmetlerle ilgili Devlet ve Hükümet icapları için kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulan ödenektir.

Kanuna göre, “kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen görevlerin gerektirdiği istihbarat hizmetlerini yürüten diğer kamu idarelerinin bütçelerine” de örtülü ödenek konulabiliyor.

ÖRTÜLÜ ÖDENEKTE SINIRLAR

Örtülü ödenek, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesinin kişisel harcamaları ile siyasi partilerin idare, propaganda ve seçim ihtiyaçlarında kullanılamıyor. İlgili yılda bu amaçla tahsis edilen ödenekler, genel bütçe başlangıç ödenekleri toplamının binde beşini geçemiyor.

CUMHURBAŞKANI KULLANIMI BELİRLİYOR

Kanuna göre, cumhurbaşkanlığı ve diğer ilgili idare bütçelerinde yer alan örtülü ödeneklerin kullanılma yeri, giderin kimin tarafından yapılacağı, hesapların tutulma ve kapatılma yöntemi ile gideri yapanın değişmesi halinde yeni yetkiliye hangi belgelerin aktarılacağı cumhurbaşkanı tarafından belirleniyor.

Örtülü ödeneklere ilişkin giderler, cumhurbaşkanı tarafından belirlenen esaslara göre gerçekleştiriliyor ve ödeniyor.