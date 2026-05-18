Erdoğan sözünü tutmayınca emekliler Ankara’da adliye önünde ses yükseltti: 'Cumhurbaşkanı'nın bundan sonra vereceği hiçbir sözde gerçeklik yoktur'

Memurlara, 2023 yılının temmuz ayında verilen 8 bin 77 lira seyyanen zammın, yasa gereği memur emeklilerine de verilmesi gerekirken söz konusu miktar emeklilere 3 yıldır ödenmiyor.

Ekonomik krizin etkisi daha da ağırlaşırken emeklinin geçim derdi daha da büyüdü.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs 2023 seçimlerinden üç gün önce yaptığı açıklamada, “En düşük memur maaşını 22 bin lira seviyesine yükseltiyoruz. Maaşlardaki bu artışları otomatik olarak memur emeklilerimize de yansıtıyoruz” demesine karşın sözünü tutmadı.

Emeklilerin kaybı, o dönem 8 bin 77 lira olarak verilen zam, bugünün koşullarıyla yaklaşık 23 bin liraya ulaştı. Emeklilerin toplam kaybı, tüm maliyetler göz önünde bulunduğunda 800 bin liraya kadar çıktı.

Yargıtay Onursal Üyesi Seyfettin Çilesiz’in konu kapsamında açtığı davaya destek olan emekliler, Türkiye’nin dört bir yanında adliyelere dilekçe bırakıyor. Ankara 9. İdare Mahkemesi’nde görüşülmesinin ardından İstinaf’a taşınan dava, bireysel olarak AYM’nin değerlendirmesinde bulunuyor.

‘DOSYA ÖNCELİKLİ GÖRÜŞÜLMELİ’

Emekliler, AYM’ye dilekçe göndererek sorunun çözülmesini istiyor. Toplamda 1 milyon dilekçe sayısına ulaşmayı hedefleyen emekliler, Ankara’da Sıhhiye Adliyesi önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Açıklamada çeşitli siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra 2021 Tüm Emekliler Sendikası, Birleşik Kamu-İş, Tüm Emek Der, Emekli ve Emekçiler Dernekleri Federasyonu, Tüm Sivil Emeklileri Derneği, Bağımsız Emekliler Sendikası ve Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği bileşenleri yer aldı.

Eylemde yapılan basın açıklamasında sözü ilk olarak 2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş aldı.

Hürkardeş, Çilesiz’in açtığı davaya destek olduklarını anımsatarak “Dava hâlâ AYM komisyonlarınca inceleniyor. Emekliler olarak bu hukuksuzluğun bir an önce sona ermesini, dosyanın öncelikli olarak görüşülerek karara bağlanmasını istiyoruz. Bu sebeple, AYM’ye verilmesi üzere başlatılan 1 milyon imza kampanyasına katılıyoruz” dedi.

‘BAYRAM İKRAMİYESİ 18 BİN LİRA OLMALI’

Hürkardeş emeklilere verilen bayram ikramiyelerine dair ise “Ayrıca 2018’de çıkarılan bayram ikramiyesi adı altındaki ödeme adeta çocuğa harçlığı gibidir. Bin lirayla başlamıştı. Bugün geldiğimiz noktada bayram ikramiyelerinin ortalama 18 bin TL olarak Kurban Bayramı’nda ödenmesi gerekmektedir” açıklamasında bulundu.

Daha sonra konuşan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Devlet yönetimi ciddi bir iştir. Halk bir tek kişinin sözüne inanmama yolunu tercih edemez. Cumhurbaşkanı’nın ağzından çıkan her söz yasa gibidir. Eğer ‘vereceğim’ demişse vermek zorundadır. Vazgeçmek gibi bir hakkı yoktur. Saraya seçilirken de bu halkın sahada, alanda konuştuğu sözler üzerine seçilmiştir. O zaman 2023 yılında meydanlarda verdiği sözü tutmalıdır. Bugün iki buçuk milyon memur emeklisi ve ailelerine verdiği sözü eğer ki tutmuyorsa, bundan sonra vereceği hiçbir sözünde gerçeklik yoktur” ifadelerini kullandı.