Erdoğan'dan Türk Lirası ve yapısal reform vaadi! 'Küresel sermayeyi ülkemize çekeceğiz'

Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:17

Güncelleme: 22.11.2023 - 13:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, TL'nin değer kaybettiği sürecin sonuna gelindiğini belirterek, "Dezenflasyon programımız çok büyük ihtimalle TL'de reel bir değerlemeye sebep olabilir, Türk Lirası'nın reel olarak değer kaybettiği süreç sona gelmiştir" dedi.

Yatırımcıların güvenini kazanacaklarını söyleyen Erdoğan şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde sağlıklı politikalar ve yapısal reformlarla yatırımcı güvenini kazanacağız, halen de kazanıyoruz. Bu güven fon akışını tetikleyecek. Küresel sermayeyi ülkemize çekmek için, kazan kazan ilkesiyle hareket etmeye de Türkiye'ye yakışır şekilde insani duruş sergilemeye de devam edeceğiz. Kimse merak etmesin, biz savunma sanayi alanında da diğer alanlarda da adımızdan daha çok söz ettireceğiz. Yeni adımlarımız da yoldadır."