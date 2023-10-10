Erdoğan'ın açıklaması emeklileri hayal kırıklığına uğrattı! 'Sadaka istemiyoruz'

Yayınlanma: 10.10.2023 - 16:53

Güncelleme: 10.10.2023 - 17:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan emeklilere ilişkin Kabine kararını şu sözlerle duyurdu:

"Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak bir karar aldık."

ÇALIŞAN EMEKLİLER YARARLANAMAYACAK!

Erdoğan'ın açıklamalarına göre emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5'er bin lira ödenecek. Ödemeler kasım ayının ilk haftasında banka hesaplarına yatırılacak. Çalışan emekliler ise düzenlemenin dışında tutulacak.

Düzenlemeden 12,2 milyon emekli yararlanacak. Yapılacak ödemelerin Erdoğan'ın ifadelerine göre bütçeye toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçiyor. Türkiye'de yaklaşık 15 milyon emekli bulunuyor. Söz konusu ödeme tüm emeklilere yapılsaydı maliyet, 75 milyar lira civarında olacaktı.

"EMEKLİLERE YAZIK ETTİ"

Konuya ilişkin Cumhuriyet'e konuşan emekliler yapılacak düzenlemeyi eleştirdi.

60 yaşındaki emekli kuaför Ertan Pake, "7 buçuk bin lira maaş alıyorum, 9 bin lira kira ödüyorum. 5 bin lirayı kendisine hediye ediyoruz. Oy verirken Recep Tayyip Erdoğan'a verdik. Bugünden sonra düşünmüyorum, belediye seçimlerinde de vermeyeceğim. Emeklilere yazık etti. Türkiye'ye yazık oldu" dedi.

"BOŞA ÇALIŞMIŞIM"

Öfkeli olduğunu belirten 67 yaşındaki kamu emeklisi Gönül Türkel, "Hiç vermesin daha iyi, sarayında harcasın. Emekliler açlığa mahkum. Geçinmek mümkün değil. 32 sene kamuya hizmet ettim, boşa çalışmışım. Sağlık için randevu alamıyorum, netice bu olmamalıydı" diye konuştu.

Seçimlerin yaklaşması sebebiyle bu düzenlemenin yapıldığını belirten 60 yaşındaki Turgay Karadağ, "5 bin lira kime derman olacak? Ayakkabı olmuş 2-3 bin lira, peynir 200 lira, et 450-500 lira... Maaşımız hiçbir şeye yetmiyor. 5 bin lira vereceklerine maaşlarımızı düzeltsinler. İnsanlar dışarı çıkıp bir yemek yiyemiyor, tatil yapamıyor, tiyatroya gidemiyor" ifadelerini kullandı.

"SADAKA İSTEMİYORUM"

71 yaşındaki emekli bankacı Niyazi Öztürk iktidarın emekli düzenlemesini şu sözlerle eleştirdi:

"Sadaka istemiyorum, bu sömürücülere oy vermem. Bunu verse bile iki katını geri alıyor. Bu tür yönetimler sadece sermayeye çalışıyor. Ümmet toplum yetiştirdiler, hepsi oy veriyor. Geçinmekte zorlanıyorum ama sadaka istemiyorum. Dine inanmıyorum çünkü sermayenin kullandığı argümanlar olarak görüyorum."

73 yaşındaki işçi emeklisi İlhan Yılmaz ise şunları kaydetti:

"Emeklinin derdine derman olmaz. Hayat pahalı. Maaşa katkı yapılsa daha iyiydi. Geçinmekte zorlanıyoruz. Çalışan emeklilere verilmemesi de haksızlık."