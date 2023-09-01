Erdoğan'ın hedefi olmuştu: BİM'de CEO değişikliği

Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:17

Güncelleme: 01.09.2023 - 10:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından piyasada fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde hedefi olan BİM'de üst düzey yönetimde kritik değişiklikler yaşandı.

Şirketten Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, CFO pozisyonundaki Haluk Dortluoğlu şirketin yeni CEO'su oldu.

Şirketin yönetim kurulu 31 Ağustos 2023 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine Mahmud Muhammed Topbaş'ın atanmasına, İcra Kurulu Üyesi ve COO Galip Aykaç'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ve kendisinin şirketteki mevcut görevlerinden ayrılmasına karar verdi.

Kurul, Mahmud Muhammed Topbaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Galip Aykaç'ın ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilmesini kararlaştırdı.

Söz konusu değişikliklerin 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle geçerlilik kazanacağına karar verildi.

ERDOĞAN HEDEF ALMIŞTI

BİM İcra Kurulu Üyesi Galip Aykaç, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli'nin hedef almasının ardından Gıda Perakendecileri Derneği’ndeki görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve hükümet yetkililerinin fahiş fiyat uyguladıkları ve enflasyonu körükledikleri yönünde marketlere yönelttiği sert eleştirilere karşı Aykaç çeşitli konuşmalarında bu suçlamaları reddederek yüksek enflasyonunun sebebinin zincir marketler olmadığını belirtmiş; bu suçlamaları yapan ve aralarında siyasilerin de bulunduğu kişilere tepki göstermişti.

"FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ KURACAĞIZ"

Erdoğan da, zincir marketlerdeki ürünlerin fiyatlarına ilişkin düzenleme yapılacağını bildirmiş, basını da hedef alarak "Medya yatıyor, kalkıyor belli isimleri ekrana çıkararak market de market yaptıkları iş bu. Marketlerle ilgili gerek zincir gerek diğer marketlerle alakalı fiyatlar böyle. Kabine'de arkadaşlarıma söyledim. Başta Ticaret Bakanlığımız olmak üzere kontrolleri sıkılaştıracağız. Bütün mesele bu fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını arayacağız. Birçok birimlerde ekonomide farklılıklar var, Fiyat İstikrar Komitesi'ni kurarak takibini yapacağız. Zincir marketlerle ilgili kontrolleri sıkılaştıracağız, fiyat farklılıklarını gidermenin yollarını bulacağız, takibini yapacağız" şeklinde konuşmuştu.