Özgür Karabat'tan tepki: "İki ismin bu masada ne işi var?"

Yayınlanma: 30.10.2023 - 15:19

Güncelleme: 30.10.2023 - 15:19

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı.

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İKİ İSME TEPKİ GÖSTERDİ

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, toplantıda Efkan Ala ve Nihat Zeybekci'nin katılımına tepki gösterdi.

Karabat, paylaştığı fotoğrafa dair, "Bakanlar ve ilgili bürokratların katıldığı toplantıda iki isim Yılmaz’ın hemen yanına oturdu: AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci. Ala ve Zeybekci’nin devlet meselelerinin konuşulduğu masada ne işi var?" diye sordu.

"PARTİ YÖNETİCİLERİ HANGİ SIFATLA BUNLARI ÖĞRENİYOR?"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Karabat'ın tepkisi şöyle oldu:

"Bu iki ismin bakanlar kadar önde yer almalarının sebebi nedir? Ekonomi gibi hassas bir konuda, devlet işleri ile parti işlerinin bu kadar iç içe geçmesi kabul edilemez. O masada yatırımların geleceği, piyasadaki durum, dövizde yaşananlar gibi çok kritik konular konuşuluyor. Parti yöneticileri hangi sıfatla bunları öğreniyor?

"YAKIN ÇEVRELERİNE YATIRIM TAVSİYESİ VERMEZ Mİ?"

Ala ve Zeybekci’nin bu bilgileri alıp şahsi çıkarları için kullanıp kullanmayacağının garantisi var mı? Bu soruları neden mi soruyoruz? Toplantıda yatırım taahhütlü avans kredileri, kurumların dış finansman kullanım kapasitesi ve yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması gibi konular ele alındı. Buradaki kritik bilgileri öğrenen Ala ve Zeybekci, yakın çevresine “yatırım tavsiyesi” verir mi, vermez mi? Peki, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan neredeydi?

Bu fotoğrafta kendisini göremiyoruz. Anlaşılan Cevdet Yılmaz, TCMB Başkanı Hafize Gaye Hanım’ın bu masada ön sıralarda oturmasını gerek görmemiş. Onun yerine Ala ve Zeybekci’yi yanına oturtmuş. Erkan, büyük ihtimalle bu masanın 5 metre arkasındaki ikinci masada oturdu. Kendisine söz hakkının gelmesini bekledi. Anlattığı önemli verileri Ala ve Zeybekci de dinledi. Hani rasyonel zemin diyorlardı ya, işte size cevabı. Bu tablo ile ülkenin sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlar. Parti devleti zihniyeti ile kamu kaynaklarını sömürüyorlar"