Özgür Karabat OVP'nin hedefini açıkladı: Çalışanlar ve emekliler köleleştirilecek

Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:45

Güncelleme: 09.09.2023 - 13:45

Orta Vadeli Program'ın (OVP) kamuoyuna duyurulmasının ardından Türkiye ekonomisinin 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayacak 3 yıllık yol haritası belli oldu.

Programda; enflasyon, büyüme ve işsizlik gibi hedefler konuldu.

CHP PM Üyesi ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise OVP'nin asıl hedefini açıkladı.

Özgür Karabat, OVP'nin çalışanları ve emeklileri sistematik olarak köleleştireceğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarının tamamı şu şekilde:

ÇALIŞAN VE EMEKLİLERİ KÖLELEŞTİRME OPERASYONU

1) AKP’nin açıkladığı OVP’nin hedefi ekonomik istikrar olarak açıklansa da, esasen çalışan ve emeklilerin sistematik şekilde köleleştirileceği görülüyor.

2) Üretim ve güvenin yerine sıcak paraya dayalı bir politika yürütülüyor. Fitch’in son yayınladığı raporda da buna atıf var. “Sıcak parayı çekin, Türkiye’nin kredi notunu yükseltelim” diyor.

3) Sıcak para eşittir verimsizlik. İlk başta güzel gelir ama sonrası derin bir krizdir. 2018’den bugüne yaşadığımız krizin sebeplerinden birisi sıcak paradır. AKP de yabancı yatırımcılara yine bunu vaadediyor.

4) OVP’de 2023 ve 2024’te işsizliğin artacağı hedeflendi. Vatandaşın tüketiminin kısılmasıyla krizden çıkılacağı inancı hakim. Ancak bu yanlış bir yaklaşımdır. Kamunun tasarruf ve üretim planı yapması gerekirsen faturayı vatandaşa kesiyor.

5) Küresel rant odaklarının istediği de bu. Faizleri yükseltip, kuru ve enflasyonu dizginleyip ülkeye getirecekleri sıcak para ile büyük vurgun yapacaklar. Halk ise daha derin yoksulluk yaşayacak. Mehmet Şimşek’in inatla sahip çıktığı politikanın temeli de tam olarak budur.

6) Türkiye gibi bir ülkenin yılda %6-7 büyümesi gerekirken, dayatılan %3-4’lük büyümeler, halkın fakirleşmesi, rant sahiplerinin zenginleşmesine neden oluyor. Erdoğan bu politikasını kabul ettirmek için Anayasa ve milli değerleri yine kendisine kalkan olarak kullanacaktır.

7) Sonuç olarak şunu tekrar vurgulamak isterim. AKP’nin OVP planı elbette tutmayacaktır. Sürecin gittiği yer endişe vericidir. KKM’den çıkış süreci sonrası devalüasyon yapılıp halkın elindeki son varlıklar da çöp haline getirilecektir."