Erzincan'da ekmeğe zam
Erzincan’da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.
Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi.
Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle;
210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL
80 gr. Simit 4.00 TL
80 gr. Poğaça 4.00 TL
70 gr. Börek 4.00 TL
270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL
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