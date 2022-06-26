Erzincan'da ekmeğe zam

Erzincan’da 210 gram ekmeğin fiyatı zamlanarak 4 TL oldu.

İHA
26 Haziran 2022 Pazar, 12:37
Erzincan'da ekmeğe zam
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Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve fırıncıların talebi üzerine un fiyatlarında ve girdi maliyetlerinde yaşanan artış sebebiyle Erzincan’da 210 gram ekmek fiyatı 4 TL olarak belirlendi. 

Yapılan zamla birlikte Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğince yönetim kurulu kararı ile onaylanan Erzincan Fırıncı Fiyat Listesi ise şöyle; 

210 gr. Somun Ekmek 4.00 TL 

80 gr. Simit 4.00 TL 

80 gr. Poğaça 4.00 TL 

70 gr. Börek 4.00 TL 

270 gr. Mercan Ekmeği 5.50 TL 



Ekmek zam Erzincan Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği
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