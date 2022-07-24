'Eşitsizlikle mücadele şart'
Koç Topluluğu’nun teknoloji ve inovasyon alanında “Hayaller Hedefimiz” sloganıyla geçen mart ayında başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği seferberliği yeni adımlarla devam ediyor.
Bu kapsamda düzenlenen “sinerji ve iletişim” toplantısında konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç, “geleceğin meslekleri” denildiğinde bu mesleklerin çoğunun teknoloji ve inovasyon alanında olduğunu belirterek şöyle devam etti:
“İşte bu nedenle teknoloji ve inovasyon pozisyonlarındaki kadın çalışan ve yönetici oranlarımızı arttırmaya yönelik topluluğumuzun üstlendiği öncü rol çok önemli ve değerli. Yaratacağımız değişim ile hem Türkiye hem küresel ölçekte önemli bir rol model hayata geçireceğimize ve örnek gösterileceğimize inanıyorum. Daha eşit, daha kalkınmış ve daha refah bir gelecek için toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmek dışında bir seçeneğimiz yok”.
Koç Holding, halen BM Kadın Birimi Nesiller Boyu Eşitlik Forumu’nda küresel liderlik görevini yürütüyor.
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