Eski AKP milletvekilinden hükümete ekonomi eleştirisi: 'Toplumun feryadına kulak verin'

Eski AKP’li milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sadece ormanların değil piyasaların ve sabit gelirli yurttaşların da zor günler geçirdiğini vurguladı. Tayyar, “Şu an sadece ormanlar değil piyasalar da dar ve sabit gelirlinin cebi, cepkeni de yanıyor” dedi.

'SİSTEMİN YÜKÜNÜ TAŞIMAK ZORUNDA KALIYOR'

Tayyar, bazı kesimlerin faiz geliriyle konforlu bir hayat sürerken, asgari ücretli, SSK/Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin aldığı zam oranlarının enflasyonun çok altında kaldığını belirtti. “Asgari ücretli sıfır, SSK/Bağ-Kur emeklisi yüzde 16.67, Emekli Sandığı emeklisi yüzde 15.57 zamla sistemin yükünü taşımak zorunda kalıyor” ifadelerini kullandı.

ENFLASYON VE KİRA ARTIŞIYLA YAŞANAN ZORLUKLAR

Enflasyonun yüzde 35,05 olduğu bir dönemde faiz oranlarının yüzde 46 seviyesinde olduğunu, ancak bunun kağıt üzerinde kaldığını ifade eden Tayyar, “Faiz geliri de faiz borcu da yüzde 55’in üzerinde” dedi. Ayrıca yüzde 43,23’lük kira artışına da dikkat çekti.

ORTA D İREK ÇÖKÜYOR

Eski AKP milletvekili, iki yıl önce başlayan ekonomik programın yükünü orta direğin büyük oranda taşıdığını, bu durumun sürdürülemez olduğunu savundu. Seçimlere kısa bir süre kala yapılacak dağıtımların yurttaşların umudunu geri getirmeyeceğini belirten Tayyar, “Vatandaş sizden umudunu keserse, intikam duygusuyla hareket eder, ‘bunlar gitsin de kim gelirse gelsin’ der, kimin geleceğiyle ilgilenmez” uyarısında bulundu.

TOPLUMUN FERYADINA KULAK VERİN ÇA ĞRISI

Son olarak, krizlerin kendi çözümünü üreteceğini belirten Tayyar, hükümete “Artık toplumun feryadına kulak verin” çağrısında bulundu.