Eski başkan TÜİK'i sert eleştirdi! 'Aklımızla dalga geçmeyin'

Yayınlanma: 09.07.2024 - 16:22

Güncelleme: 09.07.2024 - 16:22

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamalarında enflasyon sepetindeki madde fiyatlarının neden açıklanmadığı, diğer kuruluşlarca yayımlanan endeksler ile farklılıklar, fiyat artışlarına etki eden faktörler gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜİK eski başkanı Birol Aydemir ise açıklamalara sert tepki gösterdi.

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğunu söylemesine ilişkin konuşan TÜİK’in önceki başkanı Aydemir, "Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. AKP seçmeni dahil vatandaşlarımızın yüzde 80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?" sorusunu yöneltti.

Aydemir, kendisi görevdeyken ortalama madde fiyatlarını açıklarken herhangi bir sorun olmadığını vurgulayarak “Sonrasında neden problem çıktı?” sorusunu iletti.

İş yükünün ve işlemin oldukça basit olduğunun altını çizen Aydemir, “Aklımızla dalga geçmeyiniz” diyerek şunları kaydetti:

"TÜİK Başkanı algılanan enflasyon ile gerçek enflasyon arasındaki farkın Türkiye'de düşük olduğunu söylüyor!! Kendisine birkaç sorum olacak..

Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben tam tersini iddia ediyorum. AKP seçmeni dahil vatandaşlarımızın %80'i açıkladığınız enflasyon verisine inanmıyor. Buna ne diyeceksiniz?

Ben görevdeyken ortalama madde fiyatları açıklanırken herhangi bir sorun olmadı. Neden sonrasında problem çıktı?

Bu işlem oldukça basitti ve iş yükü asla çok değildi, aklımızla dalga geçmeyiniz. Ortalama madde fiyatları açıklamayı bıraktıktan sonra ENAG ve İTO fiyat endeksleri ile TÜİK arasındaki farkın neden açıldığını açıklayın biz de ikna olalım.

Ayrıca kaldırdığınız sadece ortalama fiyatlar değil bölgesel fiyatları da kaldırdınız. Merak etmeyin daha önce yayınladığınız verileri anlayacak ve yorumlayacak zekaya sahip pek çok insan var bu ülkede. Siz de ben de biliyoruz ki rakamları manipüle ediyorsunuz. Bu durum sizden önce başladı ve bunu düzeltme imkanınız var. Yanlışı savunmayın!"