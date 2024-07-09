'Sepet' tartışması sonrası yeniden gündemde... TÜİK başkanı Çetinkaya, eski AKP’li belediye başkanı Aydıner’in damadıymış

Yayınlanma: 09.07.2024 - 13:11

Güncelleme: 09.07.2024 - 13:13

2022 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye İstatistik Kurumu’nun başkanlığına atanan Erhan Çetinkaya’nın, eski AKP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner’in damadı olduğu ortaya çıktı.

Çetinkaya, 2016’da Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner’in Kızı Sümeyra Aydıner’le evlendi.

Çetinkaya son olarak, TÜİK’in enflasyonu açıklarken kullandığı madde fiyatlarının ortaya çıkmasıyla gündem olmuştu.

Çetinkaya, açıklanan oranları ise şu şekilde savunmuştu:

“Yumurta, doktor muayenesi fiyatları denildiğinde toplulaştırılmış bir fiyattan bahsediliyor. Örneğin bugün (dün) basına yansıyan bir haberde 2,57 lira yumurta fiyatı ifade ediliyor. Gezen tavuk yumurtası 5 lira. Ama 30'lu yumurtaların tanesi 2 lira. Tüketim ağırlıklarına bakıldığında vatandaşların çoğunlukla 30'lu yumurta tükettiği görülüyor. Ortalama toplulaştırılmış fiyatlara bakıldığında yumurta için 2,57 lira gayet mantıklı bir fiyat.”

TÜİK, TÜFE kapsamındaki maddelerin fiyatını mahkeme kararlarına rağmen Nisan 2022’den sonra açıklamayı durdurdu.