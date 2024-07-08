CHP'den videolu 'TÜİK' paylaşımı: 'Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu
TÜİK'in enflasyonu hesaplamak için esas aldığı fiyat listesine tepkiler sürer iken bir tepki de CHP'den geldi. CHP Gençlik Kolları'ndan videolu paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor!" ifadelerine yer verildi.
TÜİK'in (Türkiye İstatistik Kurumu) açıkladığı enflasyon verilerine göre uzman doktor muayene ücretinin 34 lira olduğu ortaya çıktı.
CHP Gençlik Kolları'ndan yapılan paylaşıma göre de açıklanan fiyatların ayrıntısı hakkında şöyle bilgi verildi:
"Uzman doktor muayenesi 34 lira. Yurt ücreti 457 lira. Kira 5.845 lira. Beyaz peynir 147 lira. Yumurta 2.5 lira."
"TAYYİP'İ ÜZMEYEN"
Bu fiyatlara CHP'nin Gençlik Kolları'ndan Erdoğan'lu video paylaşımı yapıldı. Paylaşıma, "Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor!" ifadeleri not düşüldü.
?? Uzman doktor muayenesi 34 lira.— CHP Gençlik Kolları (@chpgenclikgm) July 8, 2024
?? Yurt ücreti 457 lira.
?? Kira 5.845 lira.
?? Beyaz peynir 147 lira.
?? Yumurta 2.5 lira.
Tayyip’i Üzmeyen İstatistik Kurumu, 86 milyonu üzmekten çekinmiyor! pic.twitter.com/yTMek17uNQ
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