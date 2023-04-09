Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers'tan resesyon uyarısı
Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers ABD'de resesyon ihtimalinin arttığını ve Fed'in faiz artırım patikasının sonuna geldiğini söyledi.
Eski Hazine Bakanı Lawrence Summers, bir dizi zayıf ekonomik göstergenin ardından ABD'de resesyon olasılığının arttığını ve Fed'in faiz artırım serisinin sonuna yaklaştığını söyledi.
Summers, Bloomberg Television'daki programda "Mevcut sıkılaştırma döngüsünün çok geç devrelerinde olduğumuz oldukça açık" dedi.
Bir sonraki kararı 3 Mayıs'ta olacak olan Fed politika yapıcıları hakkında, "Başka bir hamlenin gerekli olup olmayacağına bakılmaksızın, bence bu son ana kadar beklemeleri gereken bir karar" dedi.
Harvard Üniversitesi profesörü Summers, "Kredilerde önemli miktarda daralma olduğu hissine kapılıyoruz. Bu noktada durgunluk olasılıkları artıyor ve bence Fed'in önünde çok, çok zor kararlar var - çok fazla iki taraflı risk var" diye ekledi.
Summers, bu iki taraflı risklerin ekonominin aşırı ısınmasının sonuçlarını yansıttığını söyledi. Fed'i, 2021'de başlayan enflasyon artışını tahmin edemeyen ve Silicon Valley Bank'ın son çöküşüyle gündeme gelen bankacılık sisteminde ortaya çıkan riskleri yakalayamayan içsel modellerini kapsamlı bir şekilde gözden geçirmeye çağırdı.
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