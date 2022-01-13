Eski Merkez Bankası Başekonomisti Kara grafikle anlattı: 'En büyük rezerv satışı!'

13 Ocak 2022 Perşembe, 13:06

Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Merkez Bankası'nın 2019 Ocak- 2021 Aralık ayı rezerv satışları grafiğini sosyal medya hesabından paylaştı. Kara paylaşımında, geçtiğimiz aralık ayında gerçekleşen rezerv satışlarına dikkat çekti. Paylaştığı grafikte bir önceki en yüksek rezerv satışının 2019 seçimler öncesi 128 milyar doların satıldığı dönemde gerçekleştirildiği görüldü.

Twitter hesabından paylaşım yapan Kara, şu ifadeleri kullandı:

"Aralık ayında yakın tarihin en yüksek aylık rezerv satışı gerçekleşmiş (örtülü+açık satış). 2020’de düşük faiz ısrarından 82 milyar dolar yaktıktan sonra vazgeçilebilmişti. Bu defa erken havlu atılarak kur korumalı mevduata geçildi."

Aralık ayında yakın tarihin en yüksek aylık rezerv satışı gerçekleşmiş (örtülü+açık satış).



2020’de düşük faiz ısrarından 82 milyar dolar yaktıktan sonra vazgeçilebilmişti. Bu defa erken havlu atılarak kur korumalı mevduata geçildi. pic.twitter.com/BoyZAHxe0y — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 13, 2022

MERKEZDEN 5 KERE MÜDAHALE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz kurundaki sert yükseliş nedeniyle piyasalara müdahalelerini sürdüğü 17 Aralık haftasında rezervlerde hızlı bir gerileme yaşadı. Bankanın net rezervleri 21,2 milyar dolardan 12,2 milyar dolara geriledi.

24 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 5 milyar 812 milyon dolar gerileyerek 72 milyar 555 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 17 Aralık'ta 78 milyar 367 milyon dolar seviyesindeydi.

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 24 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 5 milyar 948 milyon dolar azalışla 116 milyar 874 milyon dolardan 110 milyar 926 milyon dolara indi.