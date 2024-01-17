Eski TCMB Başkanı Murat Uysal'ın yeni görevi belli oldu

Yayınlanma: 17.01.2024 - 16:17

Güncelleme: 17.01.2024 - 16:17

Eski Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın yeni görevi belli oldu.

6 Temmuz 2019 - 7 Kasım 2020 tarihleri arasında TCMB Başkanlığı görevini yürüten Uysal, Türkiye'de kurulu kripto para borsası CoinTR'nin yönetim kuruluna girdi.

CoinTR'nin X platformunun hesabından yapılan açıklamada "Blockchain finansal altyapısının oluşturulmasında sektöre ve müşterilerimize ek değer yaratmak için daha yenilikçi adımlar atacağız" ifadeleri kullanıldı.

PPK ÜYELİĞİNE ATANDI

Geçtiğimiz günlerde ise kripto varlıklar ve blockchain teknolojisi üzerine çalışmaları ile tanınan Prof. Dr. Fatma Özkul, TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) üyeliğine atanmıştı.

Özkul, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalında Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor.

Fatma Özkul'un kaleme aldığı "Kripto Varlıklar Muhasebesi" kitabı 2023 yılında en iyi finans ve ekonomi kitabı olarak seçilmişti.