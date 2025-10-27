Eski tip ehliyette son tarih belli oldu: Yenilemeyen trafiğe çıkamayacak!

Eski tip sürücü belgelerinin, 1 Ocak 2016’da verilmeye başlanan yeni tip ehliyetlerle değiştirilmesi için tanınan süre 31 Ekim 2025’te dolacak. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre milyonlarca kişi yeni ehliyetini alırken, hala çok sayıda vatandaş eski belgesini kullanmaya devam ediyor.

Sürenin bitimine kadar yenileme işlemini tamamlamayanların belgeleri geçersiz sayılacak.

BAKAN YERLİKAYA’DAN UYARI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürecin yavaş ilerlediğini belirterek, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

31 Ekim yaklaşıyor, sürenin uzatılmayacağını bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri kullanılamayacak ve eski tip sürücü belgesini yenilemek isteyen yurttaşlarımız, indirimli harç değerli kağıt ve hizmet bedelinden yararlanamayacaktır. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; lütfen nüfus müdürlüklerimizden randevumuzu alalım, eski belgelerimizi yenileyelim.

YENİ EHLİYET ÜCRETİ ARTACAK

31 Ekim 2025’e kadar ehliyet yenileme işlemi düşük bir ücretle yapılabiliyor. Ancak 1 Kasım’dan itibaren yeni sürücü belgesi almak isteyenler için ücretlerde ciddi artış olacak. Bu nedenle yurttaşların son başvuru tarihini beklemeden işlemlerini tamamlaması öneriliyor.

BAŞVURU SÜRECİ

Ehliyet yenilemek isteyenler, Alo 199, mobil uygulama veya nvi.gov.tr üzerinden randevu alabiliyor. Başvuru sırasında eski sürücü belgesi, sürücü sağlık raporu, biyometrik fotoğraf ve adres beyanı gerekiyor.

Yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla yurttaşların adreslerine gönderiliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici belgeyle araç kullanımı mümkün.

YOĞUN BAŞVURU DEVAM EDİYOR

Yenileme başvurularında son aylarda artış yaşanıyor. Yurttaşların, son günlerde yaşanabilecek yoğunluğu önlemek için işlemlerini erkenden tamamlaması isteniyor.