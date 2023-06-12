Esnafı karar verdi: Esnafın yeni başkanı Yalçın Ata oldu

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’nun milletvekilliği için görevinden istifa etmesinin ardından yapılan seçimde 510 oy alan İzmir Ayakkabıcılar Odası Başkanı Yalçın Ata, yeni birlik başkanı oldu.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.06.2023 - 12:30
Esnafı karar verdi: Esnafın yeni başkanı Yalçın Ata oldu
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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) üyelerini temsil eden delegeler, Zekeriya Mutlu’nun istifası sonrası yeni yönetimi belirlemek üzere sandık başına gitti.

İzmir'de bir otelde saat 11.00’de başlayan seçim, milletvekili adayı gösterilmeyince Birlik başkanlığına yeniden aday olan Zekeriya Mutlu ile Ayakkabıcılar Odası’nın Başkanı Yalçın Ata arasında geçti. Konuşmaların ardından başlanan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi ve kullanılan oyların 510'unu alan Yalçın Ata yeni birlik başkanı seçildi.

Milletvekilliği için görevi bırakan ve aday gösterilmeyince geri dönmek isteyen Zekeriya Mutlu ise 463 oy aldı.


İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yalçın Ata

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