Esnek çalışmada yeni dönem! Prim hesaplaması değişiyor: Kimler daha erken emekli olacak?

AKP, esnek çalışma modeline ilişkin bir düzenleme üzerinde çalışıyor.

Amaç, atıl durumda bulunan engelliler, gençler ve eski hükümlüler dahil yaklaşık 12 milyon kişiyi işgücüne dahil etmek.

MECLİS'E GELECEK

Mevzuat değişikliği taslağı Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na (EKK) sunulurken, paydaşlarla da paylaşılmış durumda. Teklifin önümüzdeki süreçte Meclis’e gelmesi bekleniyor.

Mevcut iş mevzuatında esnek ve yarı zamanlı çalışma yer alsa da, bu çalışma biçiminin emeklilik sürecine katkısı düşük olduğu için tercih edilmediği belirtiliyor.

Özellikle part-time çalışanların mevcut sistemde prim günlerini tamamlamalarının çok uzun sürdüğü, bu nedenle emekliliklerinin 80–100 yılı bulabileceği ifade ediliyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, yeni düzenleme ile bu sorunun çözülmesi hedefleniyor.

“GELİRİ BAZ ALAN” MODEL

Taslak çalışmada, prim hesaplamasında “geliri baz alan” bir model benimsendi.

Buna göre yüksek gelire sahip olan ve primini gelirine göre ödeyen yarı zamanlı veya part-time çalışanlar, diğer şartları da yerine getirdikten sonra emekli olabilecek.