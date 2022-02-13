ESO Başkanı Elieyioğlu: 'Zamlar derhal geri alınmalı'

13 Şubat 2022 Pazar, 17:29

Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ESO) Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Elieyioğlu, yapılan elektrik zamlarıyla ilgili bir açıklama yaptı. Elieyioğlu, "Elektrik zamları derhal geri alınmalıdır" dedi.

Kademeli tarifeyle birlikte elektrikte uygulanmaya başlanan ve yüzde 127'ye varan zamlara tepki gösteren Elieyioğlu, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

"EKONOMİ DURMA NOKTASINA GELMİŞTİR"

"Esnaf ve sanatkârlar, ardı ardına gelen zamlarla perişan duruma düşmüşlerdir. Esnaf sattığı malı yerine aynı fiyattan koyamazken, sanatkâr da kullandığı parçaları sattığından kat be kat daha pahalıya alabilmektedir. Ekonomi durma noktasına gelmiştir. Tüm, bunlar yaşanırken, elektriğe yapılan katmerli zam da hem esnafı hem de vatandaşı zora sokmaktadır. Sürekli buz dolabı çalıştırmak zorunda olan büfeler, lokantalar, bakkallar, kahvehaneler gelen elektrik faturası karşısında şaşkına dönmektedirler. Bu esnafımızın ayakta durmasını zorlaştırmaktadır. Piyasada istikrar olmadığı için esnaf şaşkın halde ne yapacağını bilemez durumdadır. Fiyatların böylesine artmasında elektrik ve akaryakıta sürekli yapılan zamlar etkendir. Hükümet, piyasanın durulması için elektriğe ve akaryakıta yapılan zamları derhal geri çekmelidir. Devletten, üç kuruşa elektrik alıp, 100 kuruşa vatandaşa satan dağıtım şirketleri de acilen kamulaştırılmalıdır. Kurulu düzeni alıp, doğru dürüst yatırım yapmayan firmaları halk beslemek zorunda değildir. Yaprak kımıldasa elektriklerin kesildiği ilçemizde bu yapılanlar halkımıza reva değildir. Firmalar, derhal kamulaştırılmalı ve halkın malı yapılmalıdır."