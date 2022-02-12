Tunceli’de elektrik zamları protesto edildi
Tunceli’de elektrik zamları protesto edildi. Vatandaşlar “Zamlar geri alınsın” pankartıyla yürüyüş yaptı.
Tunceli’de Seyit Rıza Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları da destek verdi.
Açıklamayı Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin okudu.
Tekin, “Alın terimizi ancak faturalara akıttığımız bu günlerde, yoksulluk git gide derinleşmektedir. Yerli ve yabancı tekellerin rantını ve yüksek kârını esas alan enerji politikalarının faturasını emekçi halk ve ülke ağır bir şekilde ödüyor” dedi.
"burnundan kıl aldırmayan iktidar krizin yükünü yine halkın üzerine yıktı"
Tekin, şunları söyledi:
- Alın terimizi ancak faturalara akıttığımız bugünlerde, yoksulluk gitgide derinleşmektedir. Aldığı kararları tartışılmaz görüp burnundan kıl aldırmayan iktidar, yılbaşı gecesi elektriğe, kullanım miktarına göre kademeli zam yaparak krizin yükünü yine halkın üzerine yıktı. Dersim’de de vatandaşlar tasarruf için lambalarını yakmadıklarını, çamaşırlarını elde yıkmaya başladıklarını ifade ediyorlar. Esnaf, 3-4 katına çıkan faturalarını, dükkanlarının camlarına asmaya başladı. Elektrik, doğalgaz ve diğer insani ihtiyaçların üretim ve dağıtımının tekellerin kâr ve rantı için piyasalaştırılıp sömürü alanı haline getirilmesiyle üretim, istihdam, insanca yaşam imkânları yok edilerek halk soğuk ve karanlık günlere mahkûm edilmektedir.
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