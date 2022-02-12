Tunceli’de elektrik zamları protesto edildi

12 Şubat 2022 Cumartesi, 23:06

Tunceli’de Seyit Rıza Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Açıklamayı Emek Partisi Tunceli İl Başkanı Ergin Tekin okudu.

Tekin, “Alın terimizi ancak faturalara akıttığımız bu günlerde, yoksulluk git gide derinleşmektedir. Yerli ve yabancı tekellerin rantını ve yüksek kârını esas alan enerji politikalarının faturasını emekçi halk ve ülke ağır bir şekilde ödüyor” dedi.

"burnundan kıl aldırmayan iktidar krizin yükünü yine halkın üzerine yıktı"

Tekin, şunları söyledi: