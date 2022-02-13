Kadıköy'de ‘zamlar geri alınsın’ eylemi
CHP'li yöneticilerin ve vatandaşların katıldığı Kadıköy'deki eylemde "elektrik ve doğalgaz zamları geri alınsın" çağrısı yapıldı.
Yüksek elektrik ve doğalgaz faturalarına karşı CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı ve yurttaşların katılımıyla basın açıklaması gerçekleştirildi.
Eyleme CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Kadıkoy İlçe Başkanı Ali Narin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, meclis üyeleri, sendikalar ve sivil toplum örgütleri de katıldı.
"ZAMLAR GERİ ALINSIN" ÇAĞRISI
Eylemde, "Elektrik ve doğalgaz zamları geri alınsın" pankartı açılırken hükümete bir kez daha zamların geri alınması yönünde çağrı yapıldı. CHP ilçe örgütleri ise kentin dört bir yanında esnafı ziyaret ederek, bu ay gelen elektrik faturalarını sordu.
İlçe Başkanı Ali Narin, AKP politikalarıyla halkın yoksullaştırıldığını belirtti.
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