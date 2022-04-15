Et fiyatlarıyla ilgili çarpıcı açıklama: 'Yüzde 24 civarında artış olacak'
Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, “Yaz döneminde ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.
Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından kesimi ve satışı yapılan büyük baş hayvanlar için yetiştiricilere 2 bin 500 lira destek ödemesini öngören düzenlemenin, piyasada olumlu karşılansa da et ve süt sektöründeki kronik sorunlara çözüm olamayacağı belirtiliyor.
Büyük başta 85 TL olan 1 kilogramlık karkas et maliyetine karşılık ESK'nin vereceği destek ile çiftçinin eline yine 1 kilogramlık karkas et için geçecek para yaklaşık 82 TL olacak. Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre, bu desteğin doğru bir adım olduğunu ve bir ay boyunca tüketicinin ESK mağazalarından uygun fiyata et alabilmesini sağlayacağını anlatan Tüm Süt Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu, düzenlemenin et fiyatlarındaki artışa çözüm olmayacağını kaydetti.
YATIRIMLAR MEVDUATA KAYIYOR
Solakoğlu, “ESK ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin 150-160 mağazası var. Türkiye'de binlerce on binlerce mağaza ve kasap var et alınabilen. Bunların içinde 15-20 tanesinde bir nebze daha ucuza satılması Türkiye piyasasında regülasyon görevi görmez” dedi. Sütün litresinden 1 TL zarar eden üreticinin, çiftlikten kopmaya devam ettiğini kaydeden Solakoğlu, ineğin kesimi ile gelen paranın 20 bin TL, bir yıl boyunca sağılması ve litre başına 1 TL kâr edilmesi durumunda ise 7 bin TL kazanç sağladığını kaydetti. “O zaman üretici kesime gidip 3 yıllık kârını cebine koyuyor onu da götürüp Kur Korumalı Mevduat gibi yüksek getirileri olan enstrümanlara koyuyor” diye konuşan Solakoğlu, üreticinin çiftlikten koptuğunu kaydetti.
“KIYIM DEVAM EDEBİLİR”
Türkiye'de fiyatların yüksek olmasının ana nedeninin arz sıkıntısı ve yüksek maliyetler olduğunu anlatan Solakoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Türkiye'de hayvan sayısında ciddi düşüş var ve anaç hayvanlarda kesim, zarar edildiği için devam ediyor. Ramazan sonunda ciddi bir iyileştirme yapılmazsa bu kıyım devam edecek.”
YÜZDE 24 ZAM GELİR
Süt fiyatlarında olması gereken seviyenin 8 TL civarında olduğunu kaydeden Solakoğlu, burada bir düzenleme beklediklerini dile getirdi. Çiğ süt fiyatının 5.70 TL'den 7 TL'ye çıkarılabileceğini ve 1 TL de destekleme ödemesi alınabileceğini söyleyen Solakoğlu, “Yaz döneminde ise ette fiyatlar uçacak. Gelecek 30 gün içinde et fiyatlarında yüzde 23-24 civarında artış olacak” dedi.
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