Et ve Süt Kurumu taze karkas et satışı yapacak

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 16:46

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 16:46

Et ve Süt Kurumu (ESK) internet sitesinden yayımladığını duyuruda kırmızı ette arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması noktasında tedarik süreçlerinin tamamlandığı belirtildi. ESK ayrıca ihtiyaç olması durumunda piyasaya taze karkas et satışı yapılacağını da bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Ramazan ayı öncesi hazırlıklar kapsamında; Et ve süt piyasalarını düzenleme ve dengeleme amacı ile Kurumumuz için gerekli olan yetki ve görevlendirmeler yapılmıştır. Üreticilerimizi ve tüketicilerimizi korumak amacı ile et piyasası düzenli olarak takip edilmektedir. Kırmızı ette arz güvenliğinin sağlanması ve fiyat istikrarı hususunda gerekli tedbirler alınmaktadır”

"PIYASAYA TAZE KARKAS ET SATIŞI YAPILACAKTIR”



Açıklamanın devamında şöyle denildi;

“Et ve Süt Kurumu satış mağazaları ve Tarım Kredi Birlik Marketlerde ekonomik fiyatlarla yeterli düzeyde ürün arzı için gerekli olan tedarik süreçleri tamamlanmıştır. Ayrıca, ihtiyaç olması durumunda üreticilerimizin üretim maliyetleri göz önünde bulundurularak piyasaya taze karkas et satışı yapılacaktır”