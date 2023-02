Ete bu kez deprem zammı

Yayınlanma: 28 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 28 Şubat 2023 - 04:00

Türkiye’de et ve süt fiyatlarında iki yıldır uygulanan yanlış politikalar nedeniyle hem üretici hem de tüketici zorda. Geçtiğimiz yıl süt fiyatlarını baskılamak isteyen ekonomi yönetimi ve Ulusal Süt Konseyi (USK), bir yıl boyunca çiğ süt fiyatını artırmayarak binlerce hayvanın kesime gitmesine sebep oldu.

O günlerde “Bunun faturasını ödeyeceğiz” diyen eski Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, “İşte fatura geldi. Şimdi yine yurttaş mağdur oldu. Herkes uyarmıştı ama dinleyen olmadı. Kasap esnafı düşen satışlardan ve her hafta gelen zamlardan bıktı, dükkân kapatmak istiyor. Ama kapatırsak müşteri marketlere kaçar” diye konuştu.

‘BİR TEK ET Mİ PAHALI?’

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı ise kepenk kapatmanın çözüm olmayacağını belirterek “Esnaf kapatınca marketler kazanır. Şu an felaketle boğuşuyoruz, önümüzde cenaze var. Et fiyatını konuşmayalım. Et fiyatlarından bakanımızın da haberi var gerekli önlemleri alacaklar ama şu an deprem bölgesindeler. Kaldı ki her şeye zam geliyor, et ucuz. 2 lira olan domates 20 lira oldu, 1 lira olan ekmek 5-6 lira oldu. Eti gündemde tutmayı bırakalım” diye konuştu. Yılbaşından bu yana zamların sadece bir hafta durduğunu söyleyen İzmir Kasaplar Odası Başkanı Melih Şenkara ise “Tam o hafta deprem oldu. Bu kez de derpem bahanesiyle fiyat artmaya başladı. Kıyma fiyatı 300 liraya dayandı. Satışlarımız 3’te 1’e düştü. Esnafımız dükkân kapatmak istiyor biz sakinleştiriyoruz” dedi

BÖLGEDE HAYVANCILIK BİTMEK ÜZERE

BÖLGEDE hayvancılık yapılacak bir hal kalmadığını söyleyen Kahramanmaraş Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu ise “Küçükbaş hayvanların yüzde 90’ı telef oldu. İnsanlar hâlâ çadır bulamıyor nasıl hayvancılık yapsınlar. Yem yetmiyor bölgeye, hayvanlar aç kaldılar. Şu anda piyasa depolardaki etlerle dönüyor onlar bitsin asıl fiyatları o zaman göreceksiniz. Bu bölge hayvancılık için çok önemli ve hayat durdu burada. Hâlâ artçı depremlerle evler ahırlar yıkılıyor, kimse giremiyor ahırlara. Birliğimizde kullanılabilecek bilgisayar dahi yok. Acilen bölgeye yem desteği gelmeli depremden kurtulan hayvanlar soğukta aç kalıyor” diye konuştu.