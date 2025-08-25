Ethereum tüm zamanların zirvesinde!

Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimi sinyalleri kripto piyasasında risk iştahını artırdı. Ethereum tarihi zirvesini görürken, Bitcoin sert dalgalanmalar yaşadı.

ETHEREUM TARİHİ ZİRVEYE ULAŞTI

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları sonrası kripto para piyasası hızla yükseldi. Ethereum, pazar günü 4 bin 954 dolar seviyesine çıkarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Ardından hafif değer kaybeden Ethereum, yeni haftanın ilk işlem gününde 4 bin 733 dolar civarında işlem gördü. Bu yükseliş, 2021’den bu yana görülen ilk yeni zirve oldu.

BITCOIN SERT DALGALANDI

Kripto piyasasının öncüsü Bitcoin ise hafta sonunu dalgalı geçirdi. Cuma günkü ralli sonrası kazançlarını silen Bitcoin, 110 bin 779 dolara kadar gerileyerek 10 temmuzdan bu yana en düşük seviyesini test etti. Daha sonra toparlanan Bitcoin, yaklaşık yüzde 0,23 artışla 113 bin 14 dolar seviyesine yükseldi. Bitcoin, 13 ağustosta 124 bin 496 dolar ile rekor kırmıştı.

PİYASAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Cnbc-e’nin haberine göre, Powell’ın açıklamalarının ardından kripto varlıklarda sert yükselişler görüldü. Ethereum yüzde 15 artarken, Bitcoin yüzde 4 değer kazandı. Son günlerde öne çıkan gelişme ise liderlik yarışında Ethereum’un Bitcoin’in önüne geçmesi oldu.