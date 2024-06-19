Ethereum'da SEC rallisi

Yayınlanma: 19.06.2024 - 14:11

Güncelleme: 19.06.2024 - 14:11

Bitcoin'in ardından ETF'leri onaylanan kripto varlık olan Ether'de şimdi de regülatör soruşturmasına yönelik beklentiler pozitif atmosfer yarattı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Ether, blokzincir ekosistemine yönelik ABD'nin düzenleyici kuruluşu Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) açtığı soruşturmanın hafifleyebileceği yönündeki beklentilerin etkisiyle haftanın en hızlı yükselişini yaşadı. Ether'de yükseliş hafta ortasındaki işlemlerde yüzde 4'e yaklaştı.

Ethereum'un geliştiricisi Consensys, X hesabından yaptığı açıklamada "SEC'in ilgili birimi Ethereum 2.0 ile ilgili soruşturmasını kapattığını bize bildirdi" ifadesini kullandı.

Consensys, "Bu karar, 7 Haziran'da SEC'e gönderdiğimiz ve ETH'nin bir emtia olmasına dayanan Mayıs ETH ETF onaylarının, kurumun Ethereum 2.0 soruşturmasını kapatacağı anlamına geldiğini teyit etmesini istediğimiz mektubun ardından geldi" diye ekledi.

Consensys Nisan ayında Ethereum soruşturmasının kapanması amacıyla SEC'e dava açmıştı.

SEC geçtiğimiz ay Ether ETF'leri için onay vermişti. Bununla birlikte BlackRock Inc. ve Fidelity Investments gibi başvuru sahiplerinin bu tür ürünleri piyasaya sürebilmeleri için daha fazla onaya ihtiyaç olduğu belirtilmişti.