Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta hız kazandı
Euro Bölgesi ekonomisi, ağustos ayında hizmet sektöründeki toparlanmanın etkisiyle canlandı.
S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Euro Bölgesinin ağustos ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı. Buna göre, Euro Bölgesi ekonomisi ağustosta son üç ayın en hızlı büyümesini gösterdi.
Euro Bölgesi'nde özel sektör, hizmet faaliyetlerindeki hızlı toparlanmanın etkisiyle güçlü biçimde büyüdü. Temmuzda 50,2 seviyesinde olan bileşik PMI, ağustosta 51'e çıktı. Böylece, Euro Bölgesi'nde bileşik PMI son üç ayın en yüksek seviyesine tırmandı.
Euro Bölgesi'nde temmuzda 51,9 olan hizmet sektörü PMI da ağustosta son üç ayın en yüksek seviyesi olan 52,9'a ulaştı. PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.
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