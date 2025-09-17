Euro Bölgesi enflasyon verileri açıklandı: Yüzde 0,1'lik artış...

Avrupa İstatistik Ofisi, Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği’nin ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı. Euro Bölgesi’nde enflasyon, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarken, temmuza göre yüzde 0,1 yükseldi.

PİYASA BEKLENTİLERİ VE ÇEKİRDEK ENFLASYON

Beklentiler, ağustosta yıllık yüzde 2,1 ve aylık yüzde 0,2 artış yönündeydi. Ancak gerçekleşmeler beklentilerin altında kaldı. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 2,3, aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydetti.

HANGİ SEKTÖRLERDE FİYAT ARTIŞI ÖNE ÇIKTI?

Sektörel bazda en yüksek artış yüzde 1,44 ile hizmetlerde yaşandı. Bunu yüzde 0,62 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,18 ile enerji dışı sanayi ürünleri izledi.

AB ÜLKELERİNDE ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ

Avrupa Birliği’nde enflasyon ağustosta yıllık yüzde 2,4, aylık ise yüzde 0,2 olarak gerçekleşti. Ülkeler bazında bakıldığında, enflasyon Almanya’da yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 0,8, İtalya’da yüzde 1,6 ve İspanya’da yüzde 2,7 arttı.

AVRUPA MERKEZ BANKASININ HEDEFİ

Avrupa Merkez Bankası, orta vadeli enflasyon hedefini yüzde 2 seviyesinde koruyor.